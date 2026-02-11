Corriente en chorro subtropical y anticiclón provocarán lluvias y heladas en gran parte del país
En algunos estados el ambiente seguirá siendo muy frío, se esperan temperaturas mínimas de entre 0 y -5°C.
Prepara la chamarra porque las bajas temperaturas siguen en gran parte del país debido a un frente frío en interacción con la corriente en chorro subtropical, el ingreso de humedad y un anticiclón en niveles medios de la atmósfera, conoce cómo va a ser el clima en tu ciudad.
Frente frío e ingreso de humedad provocarán lluvias
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ), el frente frío número 34 ingresará a Baja California en interacción con la corriente en chorro subtropical y generará lluvias y fuertes rachas de viento.
Por otro lado, el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y Mar Caribe originarán lluvias aisladas.
¿En qué estados habrá lluvias y bajas temperaturas?
Los estados donde se tienen previstos intervalos de chubascos, lluvias aisladas y viento:
- Baja California
- Tamaulipas
- Guerrero
- Oaxaca
- Veracruz
- Chiapas
- Quintana Roo
- Istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas)
- Baja California
- Sonora
- Sinaloa
- Jalisco
- Veracruz
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Mientras que las temperaturas mínimas de entre 0 y -5°C afectarán:
- Zonas serranas de Baja California
- Sonora
- Chihuahua
- Durango
- Zacatecas
- Hidalgo
- Estado de México
- Tlaxcala
- Puebla
- Veracruz
- Zonas serranas de Coahuila
- Nuevo León
- San Luis Potosí
- Aguascalientes
- Jalisco
- Michoacán
- Guanajuato
- Oaxaca
Estados con altas temperaturas
Por otro lado los estados donde habrá altas temperaturas de entre 30 y 45°C son:
- Guerrero (noroeste)
- Oaxaca (costa e istmo)
- Chiapas (oeste)
- Nuevo León
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Sinaloa
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Morelos
- Puebla (suroeste)
- Sinaloa
- Zacatecas
- Aguascalientes
- San Luis Potosí
- Guanajuato
- Querétaro
- Estado de México
- Veracruz
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
En el caso de CDMX se tiene previsto un día soleado con temperaturas de alrededor de 26°C por la tarde y durante la noche de 18°C, habrá vientos del Norte a lo largo del día con una velocidad media de 21 kilómetros por hora.
