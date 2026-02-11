Corriente en chorro subtropical y anticiclón provocarán lluvias y heladas en gran parte del país

Prepara la chamarra porque las bajas temperaturas siguen en gran parte del país debido a un frente frío en interacción con la corriente en chorro subtropical, el ingreso de humedad y un anticiclón en niveles medios de la atmósfera, conoce cómo va a ser el clima en tu ciudad.

Frente frío e ingreso de humedad provocarán lluvias

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ), el frente frío número 34 ingresará a Baja California en interacción con la corriente en chorro subtropical y generará lluvias y fuertes rachas de viento.

Por otro lado, el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y Mar Caribe originarán lluvias aisladas.

¿En qué estados habrá lluvias y bajas temperaturas?

Los estados donde se tienen previstos intervalos de chubascos, lluvias aisladas y viento:

Baja California

Tamaulipas

Guerrero

Oaxaca

Veracruz

Chiapas

Quintana Roo

Istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas)

Baja California

Sonora

Sinaloa

Jalisco

Veracruz

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Mientras que las temperaturas mínimas de entre 0 y -5°C afectarán:

Zonas serranas de Baja California

Sonora

Chihuahua

Durango

Zacatecas

Hidalgo

Estado de México

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

Zonas serranas de Coahuila

Nuevo León

San Luis Potosí

Aguascalientes

Jalisco

Michoacán

Guanajuato

Oaxaca

Estados con altas temperaturas

Por otro lado los estados donde habrá altas temperaturas de entre 30 y 45°C son:



Guerrero (noroeste)

Oaxaca (costa e istmo)

Chiapas (oeste)

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Morelos

Puebla (suroeste)

Sinaloa

Zacatecas

Aguascalientes

San Luis Potosí

Guanajuato

Querétaro

Estado de México

Veracruz

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

En el caso de CDMX se tiene previsto un día soleado con temperaturas de alrededor de 26°C por la tarde y durante la noche de 18°C, habrá vientos del Norte a lo largo del día con una velocidad media de 21 kilómetros por hora.

Cancún, uno de los destinos favoritos en México afectado por el sargazo

