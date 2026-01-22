Las 5 carreras universitarias que la inteligencia artificial recomienda estudiar este 2026

La Inteligencia Artificial ( IA ) se ha convertido en una herramienta clave para analizar tendencias laborales, necesidades del mercado y proyecciones de crecimiento profesional. Considerando esto, le hemos pedido una recomendación de 5 carreras universitarias que las personas podrían estudiar este 2026.

Nos explicó que utilizó un análisis de cambios en el mundo laboral, innovación, análisis de datos y habilidades humanas que pueden marcar diferencia para ingresar al mercado laboral y asegurar trabajo después de estudiar.

Las 5 carreras que recomienda la IA

De acuerdo ChatGPT, las mejores carreras para estudiar este año son:



Ingeniería en Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos . Esta carrera se perfila como una de las más relevantes del futuro inmediato. Los especialistas en IA, análisis de datos y aprendizaje automático serán indispensables en sectores como finanzas, salud, comercio y seguridad. La capacidad de interpretar grandes volúmenes de información será una habilidad clave.

. Esta carrera se perfila como una de las más relevantes del futuro inmediato. Los especialistas en IA, análisis de datos y aprendizaje automático serán indispensables en sectores como finanzas, salud, comercio y seguridad. La capacidad de interpretar grandes volúmenes de información será una habilidad clave. Ingeniería en Software y Desarrollo de Sistemas. El desarrollo de aplicaciones, plataformas digitales y sistemas inteligentes seguirá creciendo. Programadores con conocimientos en automatización, ciberseguridad y arquitectura de software tendrán amplias oportunidades laborales tanto en México como en el extranjero.

El desarrollo de aplicaciones, plataformas digitales y sistemas inteligentes seguirá creciendo. Programadores con conocimientos en automatización, ciberseguridad y arquitectura de software tendrán amplias oportunidades laborales tanto en México como en el extranjero. Medicina y Ciencias de la Salud . Aunque la tecnología avanza, la IA identifica que las profesiones relacionadas con la salud mantienen una alta demanda. Médicos, especialistas y personal clínico seguirán siendo esenciales, ahora apoyados por herramientas digitales, diagnóstico asistido y telemedicina.

. Aunque la tecnología avanza, la IA identifica que las profesiones relacionadas con la salud mantienen una alta demanda. Médicos, especialistas y personal clínico seguirán siendo esenciales, ahora apoyados por herramientas digitales, diagnóstico asistido y telemedicina. Ingeniería en Energías Renovables. El cambio climático y la transición energética impulsan esta carrera. La IA destaca la necesidad de profesionales capaces de desarrollar, administrar y optimizar proyectos de energía solar, eólica y sustentable.

El cambio climático y la transición energética impulsan esta carrera. La IA destaca la necesidad de profesionales capaces de desarrollar, administrar y optimizar proyectos de energía solar, eólica y sustentable. Psicología y Ciencias del Comportamiento. A pesar del avance tecnológico, las habilidades humanas siguen siendo irremplazables. La IA

