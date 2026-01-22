Las 5 carreras universitarias que la inteligencia artificial recomienda estudiar este 2026
¿Todavía no sabes qué estudiar? Sí, debería ser algo que te guste, pero la IA también tiene recomendaciones de carreras universitarias que podrían interesarte
La Inteligencia Artificial ( IA ) se ha convertido en una herramienta clave para analizar tendencias laborales, necesidades del mercado y proyecciones de crecimiento profesional. Considerando esto, le hemos pedido una recomendación de 5 carreras universitarias que las personas podrían estudiar este 2026.
Nos explicó que utilizó un análisis de cambios en el mundo laboral, innovación, análisis de datos y habilidades humanas que pueden marcar diferencia para ingresar al mercado laboral y asegurar trabajo después de estudiar.
Las 5 carreras que recomienda la IA
De acuerdo ChatGPT, las mejores carreras para estudiar este año son:
- Ingeniería en Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos. Esta carrera se perfila como una de las más relevantes del futuro inmediato. Los especialistas en IA, análisis de datos y aprendizaje automático serán indispensables en sectores como finanzas, salud, comercio y seguridad. La capacidad de interpretar grandes volúmenes de información será una habilidad clave.
- Ingeniería en Software y Desarrollo de Sistemas. El desarrollo de aplicaciones, plataformas digitales y sistemas inteligentes seguirá creciendo. Programadores con conocimientos en automatización, ciberseguridad y arquitectura de software tendrán amplias oportunidades laborales tanto en México como en el extranjero.
- Medicina y Ciencias de la Salud. Aunque la tecnología avanza, la IA identifica que las profesiones relacionadas con la salud mantienen una alta demanda. Médicos, especialistas y personal clínico seguirán siendo esenciales, ahora apoyados por herramientas digitales, diagnóstico asistido y telemedicina.
- Ingeniería en Energías Renovables. El cambio climático y la transición energética impulsan esta carrera. La IA destaca la necesidad de profesionales capaces de desarrollar, administrar y optimizar proyectos de energía solar, eólica y sustentable.
- Psicología y Ciencias del Comportamiento. A pesar del avance tecnológico, las habilidades humanas siguen siendo irremplazables. La IA señala que la salud mental, el bienestar emocional y la comprensión del comportamiento humano serán áreas prioritarias en entornos laborales cada vez más digitales.
