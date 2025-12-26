Muertos y heridos tras fuerte choque entre dos autobuses en la carretera Tlapa- Puebla

Este viernes 26 de diciembre se registró un choque entre dos autobuses en la carretera Tlapa-Puebla dejando un saldo preliminar de dos muertos y 11 heridos, en la zona hay intensa movilización de servicios de emergencia.

Choque de autobuses deja dos muertos

Según los primeros reportes, el choque de los autobuses se registró a la altura de la comunidad de Ixcateopan donde dos autobuses de las líneas Oro y Sur. Policías y paramédicos de Protección Civil acudieron al lugar para atender a las personas que resultaron heridas, algunos de ellos se encuentran graves.

En redes sociales se difundieron algunos videos que muestran el momento en el que los policías, paramédicos y algunos civiles se acercaron para brindar ayuda a las personas accidentadas.

🚨#AlertaADN



¡Tragedia en la carretera Tlapa-Puebla! 🚌💥Un fuerte choque frontal entre dos autobuses a la altura de Ixcateopan ha dejado un saldo preliminar de dos personas muertas y al menos 11 heridos pic.twitter.com/QhdSjoNQ6z — adn Noticias (@adnnoticiasmx) December 26, 2025

¿Cuáles son las carreteras más peligrosas?

En México existen muchas carreteras y algunas son consideradas peligrosas debido a que tienen curvas muy pronunciadas y otras porque se cometen varios delitos, según datos del Reporte de incidencia Delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en México hay siete carreteras que son consideradas como las más riesgosas:



Puebla – Córdoba

Urracas – Matamoros – Reynosa

Ciudad de Morelia – Puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán

Autopista México – Cuernavaca

Querétaro – Irapuato

Autopista Matehuala – Monterrey

Carretera federal Toluca – México

Mientras que donde se registran más accidentes son:

México – Cuernavaca

México – Querétaro

Pachuca – Tuxpan

México – Puebla

Entronque Morelos – Saltillo

Coatzacoalcos – Villahermosa

Tijuana – Los Cabos

Chetumal – Puerto Juárez

Querétaro – San Luis Potosí

Tejocotal – Tuxpan

Tapanatepec – Talismán

