Muertos y heridos tras fuerte choque entre dos autobuses en la carretera Tlapa- Puebla
Policías y paramédicos de Protección Civil acudieron al lugar para atender a las personas lesionadas, algunos fueron trasladados a hospitales para recibir atención médica.
Este viernes 26 de diciembre se registró un choque entre dos autobuses en la carretera Tlapa-Puebla dejando un saldo preliminar de dos muertos y 11 heridos, en la zona hay intensa movilización de servicios de emergencia.
Choque de autobuses deja dos muertos
Según los primeros reportes, el choque de los autobuses se registró a la altura de la comunidad de Ixcateopan donde dos autobuses de las líneas Oro y Sur. Policías y paramédicos de Protección Civil acudieron al lugar para atender a las personas que resultaron heridas, algunos de ellos se encuentran graves.
En redes sociales se difundieron algunos videos que muestran el momento en el que los policías, paramédicos y algunos civiles se acercaron para brindar ayuda a las personas accidentadas.
¿Cuáles son las carreteras más peligrosas?
En México existen muchas
carreteras
y algunas son consideradas peligrosas debido a que tienen curvas muy pronunciadas y otras porque se cometen varios delitos, según datos del Reporte de incidencia Delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en México hay siete carreteras que son consideradas como las más riesgosas:
- Puebla – Córdoba
- Urracas – Matamoros – Reynosa
- Ciudad de Morelia – Puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán
- Autopista México – Cuernavaca
- Querétaro – Irapuato
- Autopista Matehuala – Monterrey
- Carretera federal Toluca – México
Mientras que donde se registran más accidentes son:
- México – Cuernavaca
- México – Querétaro
- Pachuca – Tuxpan
- México – Puebla
- Entronque Morelos – Saltillo
- Coatzacoalcos – Villahermosa
- Tijuana – Los Cabos
- Chetumal – Puerto Juárez
- Puebla – Córdoba
- Querétaro – San Luis Potosí
- Tejocotal – Tuxpan
- Tapanatepec – Talismán
Carreteras accidentes
