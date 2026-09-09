Los resultados de la prueba PISA confirman que el gobienro mexicano ofrece una educación deficiente a los jóvenes.

Los resultados del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés) confirmó que cuatro de cada diez estudiantes mexicanos de 15 años quedan por debajo del nivel básico de competencia en las áreas de ciencias, lectura y matemáticas, de acuerdo con las mediciones internacionales publicadas por la OCDE.

En opinión del periodista Leonardo Curzio esto refleja el fracaso de la Nueva Escuela de la 4T, que ha resultado ser una estafa para los jóvenes mexicanos, pues la educación que se les ofrece actualmente no les brinda las competencias necesarias para asegurarse un futuro mejor.

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