Skip to main content
TV En Vivo
ÚLTIMA HORA
Renuncia la secretaria ejecutiva del INE, Claudia Arlett Espino, a horas del inicio del proceso electoral
/Opinión/Video

¿Por qué nos quedamos sin luz? La verdad de los APAGONES en México | Guillermo García Alcocer

¿Por qué se han vuelto tan recurrentes los apagones en México? En este episodio de La Entrevista con Sarmiento, conversamos con Guillermo García Alcocer, especialista en energía, para analizar a fondo las causas estructurales de la crisis eléctrica que enfrenta el país.

Metadatos del artículo

Por: Redacción adn Noticias

Desde las advertencias desestimadas en 2019 hasta la falta de inversión en infraestructura de transmisión y generación, analizamos el impacto del monopolio estatal, los cuellos de botella en la Península de Yucatán, el freno a las inversiones privadas en IA y los retos energéticos para el futuro de México.

Puntos clave de esta conversación:

  • La predicción cumplida: De la advertencia de 2019 a la realidad de los apagones actuales.
  • Demanda vs. Infraestructura: La presión del nearshoring, centros de datos y manufactura avanzada.
  • El cuello de botella en Yucatán: Redes sobreexplotadas y proyectos cancelados.
  • Monopolio de CFE: Por qué la falta de inversión privada frena la red de transmisión y distribución.
  • El futuro del sector: Oportunidades con la Fibra E, energías limpias y propuestas para evitar una crisis mayor.

Suscríbete al canal para más entrevistas sobre los temas que mueven al país y activa la campana de notificaciones.

Tags relacionados