¿Por qué nos quedamos sin luz? La verdad de los APAGONES en México | Guillermo García Alcocer

Desde las advertencias desestimadas en 2019 hasta la falta de inversión en infraestructura de transmisión y generación, analizamos el impacto del monopolio estatal, los cuellos de botella en la Península de Yucatán, el freno a las inversiones privadas en IA y los retos energéticos para el futuro de México.

Puntos clave de esta conversación:

La predicción cumplida: De la advertencia de 2019 a la realidad de los apagones actuales.

De la advertencia de 2019 a la realidad de los apagones actuales. Demanda vs. Infraestructura: La presión del nearshoring, centros de datos y manufactura avanzada.

La presión del nearshoring, centros de datos y manufactura avanzada. El cuello de botella en Yucatán: Redes sobreexplotadas y proyectos cancelados.

Redes sobreexplotadas y proyectos cancelados. Monopolio de CFE: Por qué la falta de inversión privada frena la red de transmisión y distribución.

Por qué la falta de inversión privada frena la red de transmisión y distribución. El futuro del sector: Oportunidades con la Fibra E, energías limpias y propuestas para evitar una crisis mayor.

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