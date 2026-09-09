¿Por qué nos quedamos sin luz? La verdad de los APAGONES en México | Guillermo García Alcocer

Desde las advertencias desestimadas en 2019 hasta la falta de inversión en infraestructura de transmisión y generación, analizamos el impacto del monopolio estatal, los cuellos de botella en la Península de Yucatán, el freno a las inversiones privadas en IA y los retos energéticos para el futuro de México.
Puntos clave de esta conversación:
- La predicción cumplida: De la advertencia de 2019 a la realidad de los apagones actuales.
- Demanda vs. Infraestructura: La presión del nearshoring, centros de datos y manufactura avanzada.
- El cuello de botella en Yucatán: Redes sobreexplotadas y proyectos cancelados.
- Monopolio de CFE: Por qué la falta de inversión privada frena la red de transmisión y distribución.
- El futuro del sector: Oportunidades con la Fibra E, energías limpias y propuestas para evitar una crisis mayor.
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