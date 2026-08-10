¿Cómo regular la Inteligencia Artificial sin frenar la innovación? | Pablo Pruneda

En esta entrevista, Pablo Pruneda, coordinador del Consejo de Inteligencia Artificial de la UNAM, analiza los principales desafíos que enfrenta México ante el avance de la IA y explica por qué la regulación debe centrarse en proteger a las personas y sus derechos.
Durante la conversación aborda temas como:
- Los riesgos del uso de datos biométricos y la vigilancia masiva.
- La importancia de colocar los derechos humanos en el centro de la regulación.
- ¿Por qué la tecnología avanza más rápido que las leyes?
- El reto de construir soberanía tecnológica en México.
- La necesidad de formar talento especializado y desarrollar conocimiento propio.
- Cómo impulsar la innovación sin perder de vista la ética y la protección de los ciudadanos.
Una conversación sobre el futuro de la inteligencia artificial, la innovación, la regulación y el papel que México debe asumir en una de las transformaciones tecnológicas más importantes de nuestro tiempo.