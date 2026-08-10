¿Cómo regular la Inteligencia Artificial sin frenar la innovación? | Pablo Pruneda

En esta entrevista, Pablo Pruneda, coordinador del Consejo de Inteligencia Artificial de la UNAM, analiza los principales desafíos que enfrenta México ante el avance de la IA y explica por qué la regulación debe centrarse en proteger a las personas y sus derechos.

Durante la conversación aborda temas como:

Los riesgos del uso de datos biométricos y la vigilancia masiva.

La importancia de colocar los derechos humanos en el centro de la regulación.

¿Por qué la tecnología avanza más rápido que las leyes?

El reto de construir soberanía tecnológica en México.

La necesidad de formar talento especializado y desarrollar conocimiento propio.

Cómo impulsar la innovación sin perder de vista la ética y la protección de los ciudadanos.

Una conversación sobre el futuro de la inteligencia artificial, la innovación, la regulación y el papel que México debe asumir en una de las transformaciones tecnológicas más importantes de nuestro tiempo.