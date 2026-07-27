Feminicidio, extorsión y T-MEC: los temas que marcaron el debate en el Congreso de la Unión

En esta emisión se analizan los principales asuntos que impactan al país:

🔹 Adriana Sarur entrevista al diputado Héctor Saúl Téllez, vicecoordinador de Asuntos Económicos del PAN, sobre la iniciativa para combatir la extorsión y el escenario en el que México enfrenta la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

🔹 Víctor Sánchez Baños conversa con la senadora Carolina Viggiano Austria, del PRI, sobre los resultados y el contexto de la reunión de revisión del T-MEC realizada en la Ciudad de México.

🔹 Alicia Salgado analiza la necesidad de impulsar reformas que fortalezcan la inversión, la productividad, la innovación y la competitividad del país, con reglas claras y certeza jurídica para todos los sectores productivos.

Una emisión dedicada a revisar los temas legislativos, económicos y comerciales que marcarán el rumbo de México.