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Feminicidio, extorsión y T-MEC: los temas que marcaron el debate en el Congreso de la Unión

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión recibió la iniciativa de Ley General para prevenir, investigar y sancionar el delito de feminicidio, en una sesión donde también se discutieron temas clave de la agenda política y económica nacional.

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Por: Redacción adn Noticias

En esta emisión se analizan los principales asuntos que impactan al país:

🔹 Adriana Sarur entrevista al diputado Héctor Saúl Téllez, vicecoordinador de Asuntos Económicos del PAN, sobre la iniciativa para combatir la extorsión y el escenario en el que México enfrenta la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

🔹 Víctor Sánchez Baños conversa con la senadora Carolina Viggiano Austria, del PRI, sobre los resultados y el contexto de la reunión de revisión del T-MEC realizada en la Ciudad de México.

🔹 Alicia Salgado analiza la necesidad de impulsar reformas que fortalezcan la inversión, la productividad, la innovación y la competitividad del país, con reglas claras y certeza jurídica para todos los sectores productivos.

Una emisión dedicada a revisar los temas legislativos, económicos y comerciales que marcarán el rumbo de México.