Emilio Saldaña “Pizzu” - Periodista especializado TICS

En entrevista para Ciudad, el especialista Emilio Saldaña “Pizzu” explicó que esta revolución representa un parteaguas comparable con la electricidad o el internet, al modificar la forma en que operan las empresas, se generan empleos y se toman decisiones estratégicas

El analista destacó que la IA no busca sustituir a las personas, sino potenciar sus capacidades, al tiempo que obliga a gobiernos e industrias a acelerar su adaptación. México, señaló, cuenta con talento y capacidad para participar como desarrollador de esta tecnología, aunque enfrenta desafíos en infraestructura, energía y regulación. También advirtió que la soberanía de los datos, la competencia geopolítica y la concentración del poder tecnológico definirán el futuro de la innovación. Finalmente, Saldaña subrayó que la inteligencia artificial impulsará avances científicos sin precedentes, con un impacto comparable al que la pandemia tuvo como detonante de una nueva etapa de desarrollo tecnológico.