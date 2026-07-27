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La motocicleta alternativa de transporte en México

En esta emisión de Ciudad, Rodrigo Jímenez charla con Fernando Acosta sobre el uso de la motocicleta en México, comentan que dejó de ser una alternativa de nicho para convertirse en una respuesta concreta a los desafíos de movilidad. Acosta, director de la Harley Owners Group Mexico City Chapter, sostiene que el crecimiento exponencial del motociclismo desde 2008 refleja la necesidad de contar con medios de transporte más accesibles, económicos y eficientes.

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Por: Redacción adn Noticias

Durante la entrevista, destacó que, además de reducir tiempos de traslado y costos de mantenimiento frente al automóvil, la motocicleta representa un estilo de vida que exige responsabilidad y preparación. Sin embargo, advirtió que el aumento de motociclistas no ha ido acompañado de infraestructura, regulación y políticas públicas suficientes para garantizar una convivencia segura con automovilistas y peatones. El especialista insistió en la importancia de fortalecer la cultura vial mediante capacitación, uso obligatorio del equipo de protección, seguros y respeto al reglamento de tránsito. También llamó a establecer un diálogo permanente entre autoridades y usuarios para diseñar políticas que reconozcan a la motocicleta como un medio de transporte indispensable y cada vez más relevante en las ciudades mexicanas.