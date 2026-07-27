¿Qué es juzgar con perspectiva de género? | Zulema Mosri explica cómo fortalece el acceso a la justicia

Durante la entrevista, la magistrada explica por qué la perspectiva de género no consiste en otorgar privilegios, sino en identificar las condiciones de desigualdad que pueden afectar el acceso efectivo a la justicia. Además, analiza cómo casos emblemáticos, como Campo Algodonero, marcaron un cambio en la interpretación del derecho en México y promovieron la eliminación de estereotipos dentro del sistema judicial.

En esta conversación también se abordan:

El papel del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en la protección de los derechos de las personas.

La importancia de capacitar a las personas juzgadoras en perspectiva de género.

Los avances institucionales para construir una justicia más incluyente.

El uso de herramientas tecnológicas e inteligencia artificial para fortalecer la impartición de justicia.

Los desafíos para garantizar resoluciones más equitativas y libres de discriminación.

Una reflexión sobre cómo la igualdad, la capacitación y la innovación pueden contribuir a construir un sistema de justicia más cercano, accesible y efectivo para todas las personas.