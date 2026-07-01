¿Cómo va México en lo económico?

Mientras algunos indicadores, como las exportaciones y la inversión extranjera, muestran fortaleza, la inversión fija, el crecimiento y la productividad reflejan un bajo desempeño. A lo largo de la conversación con Reyes Heroles y Carlos Elizondo abordan los retos que enfrenta México ante la revisión del T-MEC, la política comercial de Estados Unidos y el impacto de la incertidumbre jurídica y regulatoria sobre la inversión privada. Ramírez destaca que el país necesita fortalecer la confianza institucional, invertir en infraestructura, energía, innovación y capital humano para aprovechar las oportunidades del nearshoring y generar mayor valor agregado. También discuten las consecuencias de la política pública recientes, el rezago en infraestructura energética y los riesgos que representa un crecimiento económico cercano al 1%, insuficiente para elevar el bienestar de la población. Pese al diagnóstico crítico, la economista subraya que México aún conserva fortalezas macroeconómicas que pueden convertirse en una plataforma para retomar una senda de crecimiento sostenible.