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/Opinión/Nota

Tratado de libre comercio, ¿lujo o necesidad?

En esta emisión, reflexionamos sobre cómo la geopolítica y el tratado de libre comercio con Norteamérica pueden determinar el futuro de nuestro país.

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1 minuto lectura
Escrito por: Redacción adn Noticias

Proteger el tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá debe ser una prioridad para nuestro país. Hay que recordar que en 1994 México exportaba $50 mil millones de dólares, en cambio, hoy, exportamos más de $600 mil millones de dólares; en otras palabras, en poco más de 30 años logramos exportar 12 veces más; esta realidad que no hubiese sido posible sin el TLC y el T-MEC.

Estados Unidos es nuestro principal socio comercial, siendo el destino de aproximadamente el 83% del total de nuestras exportaciones globales. Es por ello, que resulta clave proteger y fortalecer nuestra relación con dicha nación.

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