Oriente Medio y los desafíos

La conversación también aborda el papel de Irán, la guerra en Ucrania, que se ha vuelto potencia en construcción de drones, el liderazgo de Putin y Trump, así como el deterioro de la diplomacia contemporánea. Pretelin advierte sobre los riesgos de interpretar la política internacional desde visiones simplistas de “buenos y malos” y subraya la necesidad de fortalecer la democracia y cómo en el Islam hay dos cabezas, Hezbollah y el presidente de Líbano, la religión es un factor de decisión para la diplomacia. Un análisis que invita a reflexionar sobre las consecuencias globales de los conflictos y la urgencia de construir soluciones políticas duraderas. También revisan las recientes elecciones en Colombia.