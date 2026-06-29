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Oriente Medio y los desafíos

En esta edición de Punto de Fuga, Raúl Quintanilla conversa con el internacionalista, Fausto Pretelin, sobre la compleja realidad geopolítica de Oriente Medio y los desafíos que enfrenta el orden internacional para poder firmar un acuerdo de paz entre Irán y EEUU y a partir del papel de Netanyahu en la guerra de Gaza, él cree que puede robarse territorios, las acusaciones de violaciones al derecho internacional, la expansión territorial israelí y la influencia de Estados Unidos y Europa en el conflicto.

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Por: Redacción adn Noticias

La conversación también aborda el papel de Irán, la guerra en Ucrania, que se ha vuelto potencia en construcción de drones, el liderazgo de Putin y Trump, así como el deterioro de la diplomacia contemporánea. Pretelin advierte sobre los riesgos de interpretar la política internacional desde visiones simplistas de “buenos y malos” y subraya la necesidad de fortalecer la democracia y cómo en el Islam hay dos cabezas, Hezbollah y el presidente de Líbano, la religión es un factor de decisión para la diplomacia. Un análisis que invita a reflexionar sobre las consecuencias globales de los conflictos y la urgencia de construir soluciones políticas duraderas. También revisan las recientes elecciones en Colombia.

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