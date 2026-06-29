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¿Nace una nueva oposición? El reto de Somos México rumbo a 2027

¿Puede un nuevo partido romper el dominio de las fuerzas tradicionales?

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Por: Redacción adn Noticias

En esta conversación se analiza el surgimiento de Somos México, la organización que busca obtener su registro como partido político y competir en las elecciones de 2027. Desde los obstáculos del sistema electoral y las reglas para los nuevos partidos, hasta su propuesta de elecciones primarias abiertas, controles contra la infiltración del crimen organizado y la construcción de una oposición ciudadana, el debate explora si este proyecto representa una verdadera alternativa democrática o un nuevo desafío para el panorama político nacional.