¿Nace una nueva oposición? El reto de Somos México rumbo a 2027

En esta conversación se analiza el surgimiento de Somos México, la organización que busca obtener su registro como partido político y competir en las elecciones de 2027. Desde los obstáculos del sistema electoral y las reglas para los nuevos partidos, hasta su propuesta de elecciones primarias abiertas, controles contra la infiltración del crimen organizado y la construcción de una oposición ciudadana, el debate explora si este proyecto representa una verdadera alternativa democrática o un nuevo desafío para el panorama político nacional.