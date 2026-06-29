Elsa Schiaparelli: la diseñadora que convirtió la moda en arte

Antes de que la moda hablara de creatividad sin límites, Elsa Schiaparelli ya rompía todas las reglas. Inspirada por el surrealismo y artistas como Salvador Dalí, revolucionó la alta costura con diseños provocadores, colores icónicos y prendas que desafiaron las convenciones de su época. En esta conversación descubrimos cómo su rebeldía, su rivalidad con Coco Chanel y su visión transformaron la moda en una poderosa expresión artística que sigue inspirando a diseñadores y celebridades de todo el mundo.