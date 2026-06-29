David Juárez: correr sin ver, competir sin límites

David Juárez, un atleta profesional de deporte adaptado, comparte su experiencia personal y profesional. David padece glaucoma congénito bilateral, una enfermedad degenerativa heredada de sus padres, ambos ciegos. Relata cómo de niño guió a su padre para correr y cómo descubrió su propia discapacidad visual a los 9 años. Explica el deporte adaptado, mencionando el fútbol con balones sonoros que jugaba su padre, y su incursión en el atletismo. Como corredor de maratón, David compite usando un guía visual unido por un lazo (téter) y antifaz para asegurar equidad entre las diferentes categorías de discapacidad visual. También es fundador de Garra Azteca, un proyecto altruista que apoya a atletas con discapacidad visual y sus guías voluntarios. Garra Azteca no solo entrena y compite a nivel nacional e internacional, sino que también organiza experiencias sensoriales para personas sin discapacidad, buscando generar conciencia sobre la discapacidad visual en colaboración con la asociación Inclusión con Equidad AC.