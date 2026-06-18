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/Opinión/Video

Leonardo Curzio: “Pesan más las encuestas que la realidad”

Claudia Sheinbaum se muestra complacida por encuestas, pero olvida los datos reales.

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Por: Leonardo Curzio