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Violencia vicaria: los retos para prevenirla y proteger a mujeres, niñas y niños

¿Cómo puede el Estado prevenir la violencia vicaria y garantizar una protección efectiva para las víctimas?

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Por: Redacción adn Noticias

En esta emisión de Su Voz, Su Tiempo, Claudia Ivett modera una mesa de análisis con Aleida Alavez, alcaldesa de Iztapalapa; Nayeli Fernández, diputada federal e integrante de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados; y Nelly Montealegre, magistrada de circuito, quienes abordan los desafíos que enfrenta México para combatir una de las formas más graves de violencia contra las mujeres.

Durante la conversación analizan los avances que representa el reconocimiento de la violencia vicaria en la legislación mexicana, así como la importancia de identificar sus primeras señales, fortalecer la capacitación de las instituciones y aplicar protocolos con perspectiva de género que prioricen la protección de las víctimas y el interés superior de la niñez.

Además, destacan que la respuesta del Estado debe incluir prevención, políticas públicas, atención temprana, instituciones más sólidas y decisiones judiciales sustentadas en evidencia y peritajes especializados para evitar que esta forma de violencia escale y garantizar el acceso a la justicia para mujeres, niñas y niños.

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