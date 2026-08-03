Derechos de las audiencias, seguridad e infraestructura: los temas que marcarán la agenda política

En este programa, Adriana Sarur entrevista al diputado federal Emilio Suárez Licona, secretario de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, para analizar cómo la inseguridad y la falta de certeza jurídica influyeron en la reciente revisión del acuerdo comercial entre México y Estados Unidos.

Además, conversa con el diputado local Diego Garrido, vicecoordinador del grupo parlamentario del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, sobre las propuestas en materia de infraestructura urbana y seguridad que impulsarán durante el próximo periodo ordinario de sesiones.