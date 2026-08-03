José Ramón Cossío: las consecuencias de la reforma judicial en México

En esta entrevista, el exministro de la Suprema Corte de Justicia, José Ramón Cossío, presenta su libro Reforma Judicial en México: origen y consecuencias, una obra en la que documenta el proceso legislativo de la reforma y analiza, desde su perspectiva, el impacto que tendrá sobre el sistema de justicia mexicano.

Durante la conversación, Cossío examina la desaparición de la carrera judicial meritocrática, la elección popular de jueces, el uso de listas predefinidas de candidatos y los efectos que estos cambios podrían tener en la independencia judicial, la calidad de las resoluciones y el equilibrio entre los poderes del Estado.

Asimismo, contrasta los argumentos que dieron origen a la reforma con los problemas estructurales que, a su juicio, permanecen sin resolver, como la impunidad, el funcionamiento de las fiscalías y la procuración de justicia. También compara el modelo mexicano con los mecanismos de selección de jueces utilizados en otros países y reflexiona sobre los desafíos que enfrenta el sistema judicial.

Un análisis sobre una de las reformas más trascendentes de los últimos años y sus implicaciones para la justicia, la democracia y el futuro institucional de México.