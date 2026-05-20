México sin energía: el costo del atraso petrolero y eléctrico

A partir de casos internacionales como China, Argentina y Colombia, se analiza por qué el éxito del fracking depende tanto de la geología como de la capacidad financiera, tecnológica y operativa.

La charla aborda el fracaso de Chicontepec, la caída de reservas probadas, el rezago en aguas profundas y el impacto de la cancelación de rondas petroleras. También se discute la crisis eléctrica del país, los riesgos de apagones, el atraso en transmisión y distribución, y la necesidad de diversificar la matriz energética. Monroy plantea modelos de asociación público-privada, transferencia tecnológica y desarrollo regional como posibles rutas para recuperar competitividad energética y aprovechar el nearshoring.