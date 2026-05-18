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El reto de aprender en un mundo que cambia cada día

La educación media superior sigue siendo clave para mejorar la calidad de vida, pero en México 4 de cada 10 jóvenes no logran concluirla.

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Por: Redacción adn Noticias

En esta emisión se analiza por qué capacitarse y aprender constantemente ya no es una opción, sino una necesidad para enfrentar un mundo que avanza a gran velocidad y aprovechar las oportunidades del presente y del futuro.

En esta emisión platicamos de la importancia que tiene la educación media superior en nuestro país, haciendo énfasis en la relevancia de capacitarse y aprender de manera constante para poder mejorar nuestra calidad de vida y la de nuestro entorno.

Estudiar la educación superior puede ayudar a mejorar la calidad de vida; sin embargo, de acuerdo con datos de la OCDE aproximadamente 4 de cada 10 jóvenes en México no concluyen la educación media superior. Tenemos que capacitarnos y aprender cosas nuevas de manera constante y permanente. El mundo está cambiando de manera acelerada y es muy importante que no nos quedemos atrás, sólo así podremos aprovechar al máximo las oportunidades que el presente y el futuro ofrecen.