Fracking sin modelo de competencia

La presidenta cambió la estrategia, y se está analizando si el fracking puede ser ambientalmente sustentable.

Lo importante sería pensar un modelo institucional para lograrlo.

México al igual que Brasil venimos de una visión muy estatista, aunque Brasil metió a Petrobras a competir con las demás compañías, el resultado fue muy bueno y vino un boom extraordinario.

Y hoy Brasil produce cerca de 3 millones de barriles México produce 1.6 millones y vamos a la baja.

La comisión de científicos solo va a decir si es sustentable este modelo.

La reforma de la presidenta, no permite el tipo de competencia que hay en Brasil.

Pemex estaba empezando a competir y AMLO cerró el sector y obsesionado con refinar Pemex pierde dinero en la refinación y Dos Bocas salió mucho más cara de lo que se planeó.

Argentina pronto podría producir más crudo que México porque está desarrollando con el margen institucional correcto.

Pemex antes era la fuente más importante de financiamiento de campañas electorales.

No olvidemos que la suma de logros se llama Progreso, concluye Quintanilla.