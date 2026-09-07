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Tribunales de Disciplina Judicial: los “jueces de jueces” y la nueva justicia en CDMX

En esta ocasión, Claudia Ivett conversa con Diego Armando Guerrero García, magistrado del Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial de la CDMX, sobre la creación de los Tribunales de Disciplina Judicial tras la reciente reforma en la materia.

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Escrito por: Redacción adn Noticias

Durante la conversación, explica las facultades de estos órganos para vigilar, investigar, sancionar y evaluar el desempeño de jueces y magistrados, por lo que los define como los “jueces de jueces”. También aborda la creación de una Asociación de Tribunales de Disciplina, cuyo objetivo es compartir buenas prácticas, experiencias y áreas de oportunidad entre las entidades que ya cuentan con estos órganos y acompañar a los estados que los incorporarán en los próximos años.

El magistrado destaca además la importancia de incorporar la perspectiva de género en la función pública y en la actuación de estos tribunales, así como de desarrollar mayor sensibilidad frente a las desigualdades y transformar la manera tradicional de abordar los asuntos.

Finalmente, señala que la evaluación de jueces y magistrados debe entenderse como un mecanismo permanente de mejora, que incluye capacitación, ejercicios prácticos, exámenes, visitas a tribunales y encuestas a la ciudadanía para identificar fortalezas y áreas de oportunidad tanto en el desempeño jurisdiccional como en la atención al público.

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