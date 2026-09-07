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Doble nacionalidad y Lineamientos

La propuesta de reforma constitucional para impedir que personas con doble nacionalidad ocupen determinados cargos públicos genera preocupación por sus implicaciones jurídicas y políticas. En entrevista con Rodrigo Jiménez, , el abogado y analista José Mario de la Garza dice que no es necesario modificar la Constitución, al considerar que la legislación vigente ya establece mecanismos suficientes y que la iniciativa parte de una narrativa que presenta a quienes tienen otra nacionalidad como una amenaza para la soberanía nacional.

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Por: Redacción adn Noticias

El especialista advierte que la medida podría discriminar a millones de mexicanos que migraron al extranjero, así como a sus descendientes, muchos de los cuales mantienen vínculos económicos y familiares con México. También alerta sobre el riesgo de utilizar la Constitución como instrumento de propaganda electoral y de limitar derechos políticos mediante requisitos que dependan de decisiones de gobiernos extranjeros. La discusión, sostiene, revela una preocupante pérdida de congruencia y contrapesos democráticos.