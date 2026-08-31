Fiestas clandestinas y alcohol a menores: cómo actúa el INVEA | Su Voz, Su Tiempo

Uno de los temas principales es la proliferación de fiestas clandestinas con presencia de menores de edad, así como los riesgos relacionados con el consumo de alcohol y otras sustancias, especialmente para las jóvenes. Jorge Esquinca explica cómo trabaja el INVEA para detectar y prevenir estos eventos, mientras se analiza la importancia de actuar antes de que puedan ocurrir casos de sumisión química, abuso sexual u otras formas de violencia contra las mujeres.

Durante la conversación también se aborda la supervisión de establecimientos mercantiles, escuelas, construcciones y transporte público, además de los operativos para evitar la venta de alcohol a menores y reforzar la seguridad de las mujeres.

Jorge Esquinca destaca que la denuncia ciudadana es fundamental para detectar irregularidades y subraya que el objetivo de la verificación no es únicamente sancionar, sino prevenir riesgos, promover la regularización y contribuir a una Ciudad de México más segura.

Conoce cómo funciona el INVEA, qué acciones realiza ante establecimientos y eventos irregulares y por qué la participación de la ciudadanía es clave para prevenir riesgos.