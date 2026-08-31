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Fiestas clandestinas y alcohol a menores: cómo actúa el INVEA | Su Voz, Su Tiempo

En esta emisión de Su Voz, Su Tiempo, Claudia Ivett conversa con Jorge Esquinca Montaño, director general del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México (INVEA), sobre la importancia de la verificación para mantener una ciudad ordenada, segura y libre de riesgos.

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Por: Redacción adn Noticias

Uno de los temas principales es la proliferación de fiestas clandestinas con presencia de menores de edad, así como los riesgos relacionados con el consumo de alcohol y otras sustancias, especialmente para las jóvenes. Jorge Esquinca explica cómo trabaja el INVEA para detectar y prevenir estos eventos, mientras se analiza la importancia de actuar antes de que puedan ocurrir casos de sumisión química, abuso sexual u otras formas de violencia contra las mujeres.

Durante la conversación también se aborda la supervisión de establecimientos mercantiles, escuelas, construcciones y transporte público, además de los operativos para evitar la venta de alcohol a menores y reforzar la seguridad de las mujeres.

Jorge Esquinca destaca que la denuncia ciudadana es fundamental para detectar irregularidades y subraya que el objetivo de la verificación no es únicamente sancionar, sino prevenir riesgos, promover la regularización y contribuir a una Ciudad de México más segura.

Conoce cómo funciona el INVEA, qué acciones realiza ante establecimientos y eventos irregulares y por qué la participación de la ciudadanía es clave para prevenir riesgos.

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