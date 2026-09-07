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Congreso arranca periodo ordinario entre retos políticos, presupuesto e inversiones

Iniciaron los trabajos del periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, en una ceremonia en la que se recibió el Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y las distintas fuerzas políticas fijaron sus posiciones sobre el rumbo del país.

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Por: Redacción adn Noticias

En esta emisión, Adriana Sarur conversa con la diputada federal del PAN, Kenia López Rabadán, sobre los retos de su grupo parlamentario rumbo al proceso electoral de 2027. Víctor Sánchez Baños entrevista al diputado federal del PRI, Yericó Abramo Masso, integrante de la Comisión de Presupuesto, sobre los elementos que deberá contemplar el próximo paquete económico.

Además, Alicia Salgado analiza las implicaciones económicas de la iniciativa de Ley en materia de inversiones extranjeras enviada por el Ejecutivo Federal al Senado, mientras que el doctor Francisco Acuña aborda los posibles efectos de la propuesta de la Secretaría de Cultura para establecer una remuneración por copia privada de hasta 2% sobre el costo de equipos tecnológicos.

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