Reforma electoral: ¿democracia en riesgo? | La entrevista con Sarmiento

Mientras se discute una nueva reforma electoral, surgen preguntas de fondo: México no es el país más democrático y la calidad de su democracia se ha venido deteriorando. ¿Qué es un régimen híbrido?, ¿para qué sirven realmente los plurinominales?, ¿qué perdería la oposición sin ellos? De cara a 2026, el debate no es menor: una reforma sin consenso podría debilitar aún más la representación, el equilibrio de poder y el futuro democrático del país.

