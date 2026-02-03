Justicia administrativa y paridad: el reto de transformar el poder en resultados

En un momento clave para la renovación del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Su Voz, Su Tiempo dialoga con Ariadna Camacho, recién nombrada magistrada de la Sala Superior, sobre el papel de la justicia administrativa como pilar del Estado de derecho. La conversación aborda el avance de la paridad en los tres poderes, los límites entre el cambio normativo y la realidad cotidiana de las mujeres, y la importancia de juzgar con perspectiva de género. Desde su experiencia personal y profesional, Camacho plantea el desafío de construir una justicia más cercana, sensible y confiable, capaz de responder tanto a la ciudadanía como a las propias instituciones del Estado.