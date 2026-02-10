De Bad Bunny a la 4T: poder, cinismo y doble discurso | La de Ocho

Bad Bunny hace historia en los Grammy, confronta a Trump y pone sobre la mesa el debate migrante, mientras el trumpismo reacciona con amenazas y exclusión. En paralelo, en México, una escena incómoda durante la conmemoración de la Constitución exhibe gestos de poder que contradicen el discurso de la 4T. Dos momentos distintos, un mismo fondo: el uso del poder, la hipocresía y la narrativa que intenta justificarlo todo.