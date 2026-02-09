inklusion.png Sitio accesible
Sobrerrepresentación en el Congreso: cuando la mayoría no refleja el voto

El jurista Diego Valadés analiza el libro publicado por el IIJ de la UNAM que explica cómo una mayoría del 54% en las urnas se convirtió en una mayoría calificada del 74% en el Congreso.

Por: Redacción adn Noticias

El jurista Diego Valadés analiza el libro publicado por el IIJ de la UNAM que explica cómo una mayoría del 54% en las urnas se convirtió en una mayoría calificada del 74% en el Congreso. Un sistema de sobrerrepresentación que, según el análisis, distorsiona la representación, debilita el debate legislativo y deja a casi la mitad del electorado con apenas una cuarta parte de los escaños. ¿Qué puede ocurrir rumbo a 2027 si este modelo sigue intacto?

