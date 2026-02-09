inklusion.png Sitio accesible
adn bueno
Breaking News

Los escoltas de "El Mencho" son vinculados a proceso, Andrés "N" y Genaro "N"

Reforma electoral y nuevo periodo legislativo: lo que viene en el Congreso

Arranca el periodo ordinario de sesiones y el Congreso entra en una fase clave. En Desde las Cámaras, analizamos lo más relevante de la agenda legislativa, la posible reforma electoral y las posiciones del PAN y el PRI.

Videos,
Videoteca

Por: Redacción adn Noticias

Arranca el periodo ordinario de sesiones y el Congreso entra en una fase clave. En Desde las Cámaras, analizamos lo más relevante de la agenda legislativa, la posible reforma electoral y las posiciones del PAN y el PRI. Entrevistas con el diputado federal Héctor Saúl y el senador Manuel Añorve Baños, además del análisis de Alicia Salgado, bajo la conducción de Adriana Sarur.

Tags relacionados
Desde las Cámaras