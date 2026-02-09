Reforma electoral y nuevo periodo legislativo: lo que viene en el Congreso

Arranca el periodo ordinario de sesiones y el Congreso entra en una fase clave. En Desde las Cámaras, analizamos lo más relevante de la agenda legislativa, la posible reforma electoral y las posiciones del PAN y el PRI. Entrevistas con el diputado federal Héctor Saúl y el senador Manuel Añorve Baños, además del análisis de Alicia Salgado, bajo la conducción de Adriana Sarur.

