Data centers en México: energía, crecimiento y el reto rumbo a 2030

Aunque invisibles para el usuario, los data centers son el corazón de la vida digital.

Aunque invisibles para el usuario, los data centers son el corazón de la vida digital. México vive un momento clave: la demanda crecerá con fuerza hacia 2030, pero el verdadero desafío está en garantizar energía suficiente, transmisión eficiente, reglas claras y uso responsable del agua. Una oportunidad histórica que exige planeación, inversión y talento especializado.

