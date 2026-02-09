Ainara Unanue: arte, cuerpo y creación sin fronteras

Desde Vitoria, en el País Vasco, hasta los escenarios y aulas de México, la actriz y dramaturga Ainara Unanue comparte cómo el teatro la llevó a descubrir la danza y a romper las fronteras entre disciplinas. Entre creación escénica y labor pedagógica con niñas y niños en contextos vulnerables, su trabajo apuesta por el juego, la no violencia y los derechos culturales. Además, adelanta sus próximos estrenos teatrales: El Susurro del Diablo y Viajeras.

