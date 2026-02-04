Mala Espina de Xavier Velasco | Primer Círculo

En este capítulo de Primer Círculo, Federico Reyes Heroles y Carlos Elizondo conversan con el escritor Xavier Velasco, sobre su más reciente novela, Mala Espina.

Es una novela policiaca de esta época, donde el teléfono celular es indispensable, al igual que la Ciudad de México, que es uno de los principales personajes.

Es sobre una analista de inteligencia, Dunia Montoro, que se ve extorsionada.

Nos cuentan sobre un sinfín de situaciones que transitan los personajes.

Una novela negra que Velasco tenía pendiente de hacer.

Era un género que quería explorar desde hace más de 25 años, comenta el autor.

La novela habla de políticos corruptos, chamanes, videntes, la superstición, el atraco inmobiliario, etc.

Reyes Heroles explica sobre la técnica del género policiaco, con oraciones breves, según la técnica de Dashiell Hammett o Ágatha Christie.

Siempre hay odio, remordimiento, necesidad de redimirse, en la novela negra.

Velasco nos habla del ritmo que le imprimió a la novela y como cuidó el lenguaje.

Cuenta que le tomó más de 3 años escribirla porque se le cruzó otra novela enmedio, Hombre al agua.

Las historias se contaminaron de alguna manera.

Velasco comenta también lo complicado de armar tramas, hizo esquemas, planos, etc. para desarrollar su historia

