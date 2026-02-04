Cuba al límite: la crisis perpetua, el embargo interno y las preguntas que nadie quiere responder

La isla enfrenta una nueva etapa de crisis económica y alimentaria que se arrastra desde hace años y a la que la población se ha visto obligada a adaptarse. Mientras los exiliados sostienen buena parte del país, el debate crece: ¿es viable seguir apoyando a Cuba desde México?, ¿existe realmente un embargo externo o el problema es interno?, ¿hay democracia y una salida posible? Preguntas clave en un momento en el que La Habana vuelve al centro de la discusión internacional.

