México ante la ruptura del orden global y la nueva presión de Washington

El mundo atraviesa una transformación profunda del orden geopolítico y económico surgido tras 1945. El regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos ha acelerado el abandono del multilateralismo, el uso de la coerción económica y los aranceles como herramientas de poder, provocando una fractura en Occidente. Mientras Europa busca reducir su dependencia de Washington y China y Rusia aprovechan la reconfiguración global, México enfrenta una presión creciente: mayor cooperación en seguridad no ha frenado la percepción estadounidense del crimen organizado como una amenaza directa. En un escenario de instituciones debilitadas y alianzas en revisión, el margen de maniobra para el país se vuelve cada vez más estrecho.