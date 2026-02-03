Entre cuerdas y palabras: Manuel M. Ponce en la mirada de Antonio López Palacios

Antonio López Palacios recorre la huella de Manuel M. Ponce en la historia de la guitarra clásica, tanto como intérprete como compositor, y comparte la experiencia de interpretar su obra completa en un ambicioso ciclo de cinco conciertos, incluido el Concierto del Sur con la Filarmónica de la Ciudad de México. En el diálogo, también reflexiona sobre su tránsito de la composición musical a la escritura, proceso que dio forma a su novela Lo que no será, inspirada en un poema de Borges, y sobre el origen de su vocación artística: una temprana fascinación por las palabras, los rezos y su musicalidad, mucho antes de la guitarra.

