Juzgar desde la frontera: justicia con perspectiva de género en contextos de exclusión

En esta emisión de Su Voz, Su Tiempo, Jazmín Robles vuelve al foro para reflexionar sobre los desafíos de impartir justicia con perspectiva de género en territorios marcados por la desigualdad, la migración y la exclusión histórica. Desde su experiencia en el sur del país, la magistrada aporta una mirada cercana a las realidades de mujeres migrantes, comunidades indígenas y niñas en situación de vulnerabilidad, donde la falta de documentos, el idioma y las condiciones sociales se convierten en obstáculos para el acceso a derechos básicos. El diálogo subraya la responsabilidad del Poder Judicial de adaptar los marcos legales a contextos diversos, juzgar con sensibilidad y garantizar derechos humanos sin revictimizar ni invisibilizar a quienes viven en los márgenes.