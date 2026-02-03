Harta lana, amenazas y señales: economía, turismo y presión desde Washington

El puente de febrero y el Día de la Candelaria dejarán una derrama estimada de 1,800 millones de pesos en todo el país, entre tamales, atole y hasta ropa para el Niño Dios, mientras destinos como Puerto Vallarta, Cancún y la Riviera Maya lideran la actividad turística. En el plano internacional, Cuba vuelve al centro del debate tras las advertencias de Donald Trump sobre el petróleo, un mensaje que también resuena en México. Entre economía, turismo y tensiones geopolíticas, el análisis de Horacio Villalobos y Eduardo Ruíz Healy pone los reflectores en los temas que hoy marcan la agenda.

