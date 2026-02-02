Desde el Congreso: leyes clave, reforma electoral y el rumbo legislativo
La última sesión de la Comisión Permanente dejó definiciones relevantes en el Congreso. En esta emisión se revisa la agenda legislativa con la participación de diputadas, diputados y senadores, así como el análisis de temas centrales como la Ley de economía circular, la postura de los partidos frente a la Reforma Electoral y los asuntos que marcarán el próximo periodo ordinario en materia política, comercial, educativa, de salud y seguridad. Un recorrido por lo más importante del quehacer legislativo y las voces que hoy influyen en el debate público.