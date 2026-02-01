¿Transición energética o dependencia petrolera? El dilema que sigue marcando al mundo

Mientras el discurso global habla de transición energética, los datos y la geopolítica cuentan otra historia. El petróleo seguirá siendo una fuente clave de energía por décadas, en un contexto donde la demanda crece impulsada por la digitalización y la competencia global. El análisis aborda los datos de la Agencia Internacional de Energía, el peso de los minerales críticos y el desafío de México: explorar, generar certidumbre para la inversión y garantizar soberanía energética para las próximas generaciones.

