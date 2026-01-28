México frente a Trump: soberanía, presión y el riesgo de la fuerza unilateral

La relación entre Estados Unidos y el mundo se vuelve cada vez más tensa bajo el gobierno de Donald Trump, y México está en el centro del tablero. ¿Qué tan viable es adaptarse a una relación marcada por la presión política, las acusaciones contra el Estado mexicano y la amenaza del uso de la fuerza unilateral? Arturo Sarukhán, ex embajador de México en Estados Unidos, analiza el futuro del vínculo bilateral, la nueva lectura de la Doctrina Monroe, los señalamientos sobre el narcotráfico y el riesgo de una confrontación con Washington por temas de soberanía, como el petróleo hacia Cuba.

