Davos, Trump y sus implicaciones | Primer Circulo

En esta emisión de Primer Círculo, Federico Reyes Heroles y Carlos Elizondo reciben a la internacionalista Verónica Ortiz para hablar sobre la reciente cumbre del Foro Económico Mundial, que se llevó a cabo en Davos Suiza y las implicaciones sobre los acuerdos que ahí se dieron.

Conversan sobre las estrategias de Trump y como quiere apalancarse en el poder.

Comentan sobre el discurso del primer ministro de Canadá, Mark Carney, donde habla de las potencias medias. También discuten sobre la reacción de los países europeos ante las amenazas de que los EEUU se apropien de Groenlandia y la postura de México ante esto.

Ortíz dice que a Sheinbaum le pareció interesante el discurso de Carney y hace bien de no enfrentarse al Trump 2.0, primero hay que poner orden adentro del país para que llegue la misma prosperidad que llegó al norte, al sur del país.

Cuando se sustituyó el TLC por el TMec se les olvidó que es un punto de partida para negociar y fortalecer la certidumbre jurídica.

Se discute sobre la intervención de ICE en Mineapolis, por los 2 asesinatos que ha habido.

Sobre el impeachment dicen que por ahora no es un riesgo para Trump aunque las encuestas dicen qué si hoy hubiera elecciones en el poder legislativo, los demócratas podrían ganar.

Trump no ha cumplido su promesa electoral de bajar los costos, lo cual le ha bajado puntos, hay malos resultados económicos en alimentos y vivienda.

El neocolonialismo no se va a sostener, porque entonces debería ceder ante Putin y Xi Jinping.

Sin embargo uno de los resultados de Davos es que el presidente Trump.

