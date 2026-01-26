Reforma electoral y anticorrupción: las claves del debate en el Congreso

La Comisión Permanente del Congreso avanza en su agenda mientras recibe y turna el nombramiento de Alejandro Gertz Manero como embajador de México ante el Reino Unido. En este contexto, se analizan las implicaciones de la próxima reforma político-electoral que enviará el Ejecutivo, la urgencia de fortalecer un nuevo Sistema Nacional de Anticorrupción y los puntos más relevantes de una iniciativa que podría marcar el rumbo del sistema electoral y aprobarse en los próximos meses.

