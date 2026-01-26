Los mexicanos y el Oscar: cine, política y poder en el mismo escenario

Horacio Villalobos pone sobre la mesa Los Mexicanos y el Oscar, mientras la frase de Eduardo Ruiz Healy —“Fue por lana y le dieron para sus tunas”— resume el tono crítico de la conversación. Entre 16 nominaciones de Sinerx, las nueve de Guillermo del Toro a Mejor Película y el recuerdo imborrable de la cachetada del Oscar, el análisis se expande al contexto global: Trump frente al mundo, amenazas de aranceles, la respuesta firme de Canadá y una Europa que se planta unida, todo en un entorno donde poder, energía y economía vuelven a marcar la agenda internacional.

