Juzgar sin prejuicios: el verdadero alcance de la perspectiva de género en la justicia

En esta ocasión, en Su Voz, Su Tiempo, Claudia Ivett conversó con Gabriela Villeda, Jueza de Distrito en el Estado de México, con más de 15 años de experiencia en el Poder Judicial, sobre el verdadero significado de juzgar con perspectiva de género y los riesgos de su mala interpretación. A lo largo del diálogo, la jueza explicó que esta perspectiva no implica dar la razón automáticamente a las mujeres ni asumir culpas previas, sino aplicar un método argumentativo riguroso que permita analizar el contexto completo de cada conflicto, identificar desigualdades reales y resolver conforme a derecho.

Durante la conversación, Gabriela Villeda —licenciada en Derecho por la UNAM, con especialidad y maestría en Justicia Administrativa, maestría en Derechos Humanos y Perspectiva de Género, así como especialidad en Derecho del Trabajo y Justicia Laboral— subrayó que la perspectiva de género no flexibiliza los procesos ni rompe las reglas, sino que busca poner piso parejo cuando existe un desequilibrio entre las partes. Además, reflexionó sobre la necesidad de erradicar estereotipos que históricamente han generado discriminación tanto para mujeres como para hombres, y compartió su visión sobre el futuro de la impartición de justicia, vinculando la Inteligencia Artificial como una herramienta para las personas juzgadoras, tema que desarrolla actualmente como doctorante en la Universidad Panamericana.

