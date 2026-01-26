Tres enigmas, una organización al límite: el nuevo juego literario de Eduardo Mendoza

Ambientada en la Barcelona de la primavera de 2022, Tres enigmas para la Organización reúne detectives improbables, una agencia gubernamental secreta en decadencia y tres casos tan inquietantes como absurdos: un cadáver en Las Ramblas, la desaparición de un millonario en alta mar y unas finanzas empresariales tan sospechosas como cómicas. Entre el suspense y la carcajada, Eduardo Mendoza vuelve a demostrar que se puede investigar al borde de la ley mientras se disfruta el placer de escribir, en una novela que dialoga con su trayectoria, desde La verdad sobre el caso Savolta hasta el humor inolvidable de Sin noticias de Gurb.

