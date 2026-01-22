La caída de Maduro y el nuevo mapa energético global: ¿qué lugar ocupa México?

La alteración del poder en Venezuela está redefiniendo el ajedrez energético mundial: el crudo pesado venezolano emerge como pieza clave para Estados Unidos, China e India, mientras sanciones, rutas opacas y “flotas fantasma” transforman el mercado y la geopolítica del petróleo. Frente a este reordenamiento, México observa su producción en declive y decisiones internas que lo alejan cada vez más de la conversación energética global, poniendo en riesgo su relevancia en un tablero cada vez más competitivo y volátil.

