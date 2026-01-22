inklusion.png Sitio accesible
adn bueno
Breaking News

¡Sal con tiempo! Reportan retrasos en Líneas 2, 3 y 7 del Metro CDMX hoy 24 de febrero; Metrobús sin contratiempos

La caída de Maduro y el nuevo mapa energético global: ¿qué lugar ocupa México?

La alteración del poder en Venezuela está redefiniendo el ajedrez energético mundial.

Videos,
Videoteca

Por: Redacción adn Noticias

La alteración del poder en Venezuela está redefiniendo el ajedrez energético mundial: el crudo pesado venezolano emerge como pieza clave para Estados Unidos, China e India, mientras sanciones, rutas opacas y “flotas fantasma” transforman el mercado y la geopolítica del petróleo. Frente a este reordenamiento, México observa su producción en declive y decisiones internas que lo alejan cada vez más de la conversación energética global, poniendo en riesgo su relevancia en un tablero cada vez más competitivo y volátil.

Tags relacionados
La billetera