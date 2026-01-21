inklusion.png Sitio accesible
adn bueno
Breaking News

¡Sal con tiempo! Reportan retrasos en Líneas 2, 3 y 7 del Metro CDMX hoy 24 de febrero; Metrobús sin contratiempos

El origen oscuro de un imperio: Guillermo Arriaga y el western que reescribe la frontera

Guerras, esclavitud y ambición en la frontera entre México y Estados Unidos. En El hombre, Guillermo Arriaga construye una novela polifónica donde Henry Lloyd levanta un imperio marcado por la violencia.

Videos,
Videoteca

Por: Redacción adn Noticias

Guerras, esclavitud y ambición en la frontera entre México y Estados Unidos. En El hombre, Guillermo Arriaga construye una novela polifónica donde Henry Lloyd levanta un imperio marcado por la violencia, mientras su destino avanza en paralelo al de Jack Barley, un niño condenado a huir. Un relato brutal sobre el nacimiento del capitalismo americano, las heridas de la esclavitud y los conflictos que aún resuenan casi dos siglos después.

Tags relacionados
La entrevista con Sarmiento