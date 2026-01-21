El origen oscuro de un imperio: Guillermo Arriaga y el western que reescribe la frontera

Guerras, esclavitud y ambición en la frontera entre México y Estados Unidos. En El hombre, Guillermo Arriaga construye una novela polifónica donde Henry Lloyd levanta un imperio marcado por la violencia, mientras su destino avanza en paralelo al de Jack Barley, un niño condenado a huir. Un relato brutal sobre el nacimiento del capitalismo americano, las heridas de la esclavitud y los conflictos que aún resuenan casi dos siglos después.

